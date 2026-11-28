BTICINO Ciabatta Multipresa Elettrica Poker 4 Posti, 4 Prese Polivalenti (Schuko 10/16A e Bipasso), Ciabatta Elettrica con Interruttore, Cavo 1,5m Spina 16A, Salvaspazio,Robusta e Professionale,Bianco
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Caratteristiche
- MASSIMA EFFICIENZA: Ciabatta multipresa elettrica Bticino 3684DB, Poker bianca, robusta e professionale, dotata di 4 prese universali (schuko e bipasso da 10/16A), angolate a 45° per collegare e ricaricare simultaneamente più dispositivi ad alto consumo energetico, potenza massima erogabile 3500 W
- DESIGN ROBUSTO E FUNZIONALE: Perfetta per lavori di manutenzione o fai da te in casa, oltre ad un utilizzo di tipo professionale. La multipresa è dotata di occhielli per il fissaggio a muro o scrivania con viti o fascette (da acquistare separatamente)
- SICUREZZA AL PRIMO POSTO: Protezione da sovraccarichi, sovratensioni, sovracorrente, surriscaldamenti, cortocircuiti
- PROTEZIONE PER BAMBINI: Pensata anche per la sicurezza familiare, la multipresa è dotata di fori con protezione per bambini che previene l'inserimento accidentale di oggetti estranei nelle prese elettiche
- MATERIALI DI ALTA QUALITA': Realizzata con materiali resistenti e di qualità per garantire la massima sicurezza in in ogni condizione e una maggiore durata nel tempo
- FACILE DA USARE: Interruttore on/off e indicatore LED per un comodo controllo dell'alimentazione
- VERSATILE E FLESSIBILE: Cavo antistrappo lungo 1,5 metri con spina grande italiana 16A per raggiungere facilmente tutte le prese necessarie
- COMPATIBILE CON TUTTE LE SPINE: Le 4 prese multistandard (tipo P40) sono adatte per tutte le spine presenti sul mercato - spine schuko tedesche 16A (tipo S30,S31,S32), spine italiane piccole 10A (tipo S10,S16) e spine italiane grandi 16A (tipo S11,S17)
- SOLUZIONE PER I TUOI DISPOSITIVI: Ideale per il collegamento di dispositivi ad elevato consumo energetico (elettrodomestici - frigorifero, forno, lavatrice, microonde, aspirapolevere, asciugacapelli ed utensili da lavoro - trapano, compressore etc.)
- CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA: Conformità alle norme di sicurezza - certificata CE e conforme alla direttiva RoHS, RAEE e REACH. Prodotto da utilizzare esclusivamente in ambienti asciutti
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 4 Schuko
In breve
BTICINO Ciabatta Multipresa Elettrica Poker 4 Posti, 4 Prese Polivalenti (Schuko 10/16A e Bipasso), Ciabatta Elettrica con Interruttore, Cavo 1,5m Spina 16A, Salvaspazio,Robusta e Professionale,Bianco costa 11,99 € su Amazon.it, rispetto a 14,30 € di prezzo precedente (risparmio 2,31 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 12:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 222 recensioni.
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