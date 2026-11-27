BTICINO Ciabatta Multipresa Elettrica Poker 6 Posti, 2 Prese USB e 4 Prese Polivalenti (Schuko 10/16A e Bipasso), Ciabatta Elettrica con Interruttore Cavo 1,5m Spina 16A, Robusta e Salvaspazio, Nero
4,7 su 5 su Amazon, 432 recensioni
-23% 14,99 €
Prima
19,50 €, risparmi 4,51 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- MASSIMA EFFICIENZA: Ciabatta multipresa elettrica Bticino 3684GBU, Poker nera, robusta e professionale, dotata di 2 prese USB e 4 prese universali (schuko e bipasso da 10/16A), angolate a 45° per collegare e ricaricare simultaneamente più dispositivi ad alto consumo energetico, potenza massima erogabile 3500 W
- DESIGN ROBUSTO E FUNZIONALE: Perfetta per lavori di manutenzione o fai da te in casa, oltre ad un utilizzo di tipo professionale. La multipresa è dotata di occhielli per il fissaggio a muro o scrivania con viti o fascette (da acquistare separatamente)
- SICUREZZA AL PRIMO POSTO: Protezione da sovraccarichi, sovratensioni, sovracorrente, surriscaldamenti, cortocircuiti
- PROTEZIONE PER BAMBINI: Pensata anche per la sicurezza familiare, la multipresa è dotata di fori con protezione per bambini che previene l'inserimento accidentale di oggetti estranei nelle prese elettiche
- MATERIALI DI ALTA QUALITA': Realizzata con materiali resistenti e di qualità per garantire la massima sicurezza in in ogni condizione e una maggiore durata nel tempo
- FACILE DA USARE: Interruttore on/off e indicatore LED per un comodo controllo dell'alimentazione
- VERSATILE E FLESSIBILE: Cavo antistrappo lungo 1,5 metri con spina grande italiana 16A per raggiungere facilmente tutte le prese necessarie
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 4 Schuko + 2 USB
In breve
BTICINO Ciabatta Multipresa Elettrica Poker 6 Posti, 2 Prese USB e 4 Prese Polivalenti (Schuko 10/16A e Bipasso), Ciabatta Elettrica con Interruttore Cavo 1,5m Spina 16A, Robusta e Salvaspazio, Nero costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 19,50 € di prezzo precedente (risparmio 4,51 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 432 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.