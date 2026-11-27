G3 Ferrari G20139 Fabbricatore di Ghiaccio "Artiko", 1400 cubetti in 24 ore, Acciaio INOX
4,5 su 5 su Amazon, 41 recensioni
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Caratteristiche
- Possibilità di impostare 2 misure dei cubetti: piccoli e grandi
- Capacità di produzione: 12Kg in 24 ore (circa 1400 cubetti)
- Capacità contenitore acqua: 1.2L
- Capacità contenitore ghiaccio: circa 600g
- Spegnimento automatico con contenitore acqua vuoto o ghiaccio pieno
- gas R600a, 22g
- Accessori: vaschetta per ghiaccio, paletta
In breve
G3 Ferrari G20139 Fabbricatore di Ghiaccio "Artiko", 1400 cubetti in 24 ore, Acciaio INOX costa 69,00 € su Amazon.it, rispetto a 99,00 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 16:30; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 41 recensioni.
Informativa sulle offerte
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