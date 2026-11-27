Colgate Dentifricio Maximum Caries Protection 12 Confezioni da 75 ml | tecnologia anticarie superiore***| Smalto 4x più forte | dentifricio al fluoro con arginina | ottimo sapore di menta
4,8 su 5 su Amazon, 379 recensioni
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Caratteristiche
- GRANDE PROTEZIONE: Dona al tuo sorriso la migliore protezione* con il dentifricio Colgate Protezione Carie.
- SMALTO 4X PIÙ FORTE**: La nostra nuova formula migliore di sempre* in questo dentifricio per la protezione dalla carie contiene una combinazione unica di fluoro e arginina naturale che ti offre uno smalto 4 volte più forte** per proteggerti efficacemente dalla carie. *per una maggiore protezione dalla carie rispetto alla formula precedente **a 2 settimane, minerali diversi rispetto ad un regolare dentifricio al fluoro
- NEUTRALIZZA I BATTERI CHE CAUSANO LA CARIE: Il dentifricio al fluoro ha anche una tecnologia anticarie superiore*** che neutralizza i batteri che causano la carie prima che abbiano la possibilità di indebolire lo smalto. ***rispetto ad un regolare dentifricio al fluoro
- OTTIMO SAPORE: Con un ottimo sapore di menta che rinfresca l'alito, c'è un motivo in più per difendere il tuo sorriso con il nostro dentifricio protezione carie.
Dettagli
- Formato
- 75 ml (Confezione da 12)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Colgate Dentifricio Maximum Caries Protection 12 Confezioni da 75 ml | tecnologia anticarie superiore***| Smalto 4x più forte | dentifricio al fluoro con arginina | ottimo sapore di menta costa 13,99 € su Amazon.it, rispetto a 26,77 € di prezzo precedente (risparmio 12,78 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 379 recensioni.
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