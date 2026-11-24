VASAGLE Cassapanca di Stoccaggio, Panca Porta Scarpe, 80 x 40 x 46 cm | Panca con 2 Cerniere di Sicurezza, per Corridoio, Camera da Letto, Soggiorno, Bianco Nuvola, Collezione SOFIE LSB063T14
4,6 su 5 su Amazon, 6.809 recensioni
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Caratteristiche
- Stile farmhouse, atmosfera accogliente: La Collezione SOFIE, con le sue gambe slanciate e i pannelli a persiana, crea un look leggero e affascinante che rende gli spazi di contenimento quotidiani caldi e invitanti
- Cassapanca Contenitore da Interno: Questa panca contenitore supporta 136 kg sul coperchio e all'interno. Offre ampio spazio per organizzare il corridoio, permettendoti di sederti comodamente per cambiarti le scarpe in modo ordinato
- 2 Cerniere di Sicurezza: Il baule ha due cerniere che permettono al coperchio di rimanere aperto a qualsiasi angolazione ed evitano la chiusura improvvisa. Non dovrai più temere di schiacciarti le dita, per un uso più sicuro
- Panca Scarpiera da Ingresso: Ideale come panca fondo letto in camera, seduta nel corridoio per le scarpe o contenitore nel soggiorno. Questo mobile soddisfa le esigenze di stoccaggio e seduta, adattandosi a diverse stanze
- Design Pratico e Salvaspazio: Misurando 80 x 40 x 46 cm, questo pouf contenitore ottimizza lo spazio. Le maniglie laterali ergonomiche e la fessura frontale permettono di aprire il coperchio e spostare il mobiletto facilmente
- Montaggio Semplice con VASAGLE: Realizzata in truciolato e MDF bianco nuvola. Include istruzioni illustrate intuitive e parti numerate per un assemblaggio rapido senza l'uso di strumenti professionali, pronta all'uso
Dettagli
- Colore
- Bianco Nuvola
- Formato
- 80l cm
In breve
VASAGLE Cassapanca di Stoccaggio, Panca Porta Scarpe, 80 x 40 x 46 cm | Panca con 2 Cerniere di Sicurezza, per Corridoio, Camera da Letto, Soggiorno, Bianco Nuvola, Collezione SOFIE LSB063T14 costa 44,24 € su Amazon.it, rispetto a 58,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,75 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 6.809 recensioni.
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