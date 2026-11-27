Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, Bianche, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Setole Angolate che si Adattano a ogni Dente
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Caratteristiche
- Consegna facile:10 pezzi in una confezione di testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action con dimensioni adatte alla buca delle lettere
- Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale
- Solo le testine Oral-B originali sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere per gli altri prodotti, a garanzia di un’efficacia di igiene ottimale
- Oral-B Cross Action è dotato di setole angolate a 16° che si adattano perfettamente a ogni dente per una pulizia profonda
- Compatibile con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne iO e Pulsonic
- Indicatore di utilizzo della testina: le setole passano dal verde al giallo ricordandoti quando cambiarle per mantenere una pulizia efficace al 100%
- Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo con risultati clinicamente testati
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 10 unità (Confezione da 1)
In breve
Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, Bianche, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Setole Angolate che si Adattano a ogni Dente costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 55,99 € di prezzo precedente (risparmio 31,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 15:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 36.443 recensioni.
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