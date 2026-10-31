HyperX Pulsefire Haste,Mouse Gaming Senza Filo, Connettività a 2,4GHz e Bluetooth,Illuminazione RGB,6 Tasti Programmabili,26000 DPI,Resistenza fino a 100Milioni di Clic, Batteria fino a 100Ore, Bianco
4,3 su 5 su Amazon, 507 recensioni
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Caratteristiche
- CONNESSIONE: il mouse offre connettività wireless dual mode, che consente di passare dalla connessione wireless a 2,4 GHz a quella Bluetooth; è presente anche il cavo HyperFlex, per il suo utilizzo cablato
- TECNOLOGIA: l'illuminazione RGB a LED, i 6 tasti programmabili, e i pulsanti HyperX garantiti fino a 100 milioni di clic lo rendono il mouse ottimale per ogni tipologia di gamer
- SENSIBILITA': risposta stabile e immediata grazie al sensore ottico HyperX 26K a 26000 DPI che permette di raggiungere una precisione accurata del puntatore e studiato per cogliere ogni movimento del polso
- COMPATIBILITA': il mouse Pulsefire Haste è adatto per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre ad essere compatibile con il software HyperX NGENUITY
- DESIGN: il mouse ultraleggero Pulsefire Haste 2 è dotato di un solido guscio superiore, ma pesa appena 61 g, ed è progettato per assicurare movimenti più rapidi, senza sforzi
- AUTONOMIA: grazie alle 100 ore di autonomia con una singola carica, non rischierai mai di trovarti in difficoltà nel mezzo dell'azione
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: mouse HyperX Pulsefire Haste 2, impugnature HyperX, pattini a basso attrito, cavo da USB-C a USB-A, ricevitore wireless USB, adattatore di estensione USB, guida rapida
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- Wireless
In breve
HyperX Pulsefire Haste,Mouse Gaming Senza Filo, Connettività a 2,4GHz e Bluetooth,Illuminazione RGB,6 Tasti Programmabili,26000 DPI,Resistenza fino a 100Milioni di Clic, Batteria fino a 100Ore, Bianco costa 41,75 € su Amazon.it, rispetto a 109,99 € di prezzo precedente (risparmio 68,24 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 11:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 507 recensioni.
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