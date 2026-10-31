SONGMICS Stendibiancheria, Stendino Pieghevole con Ali, Stendibiancheria da Pavimento, Salvaspazio, per Interno ed Esterno, per Biancheria da Letto, Grigio LLR540G01
4,2 su 5 su Amazon, 605 recensioni
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Caratteristiche
- [Massimizza lo spazio per stendere] Dai una svolta alla giornata del bucato con questo stendino di 50 x 182 x 102,5 cm. Dotato di 18 m di spazio per stendere su 17 barre, può asciugare tutto, dai piccoli capi delicati alla biancheria più voluminosa
- [Facile da chiudere e spostare] Quando non lo usi, puoi piegare in modo piatto, con dimensioni di 5,5 x 50 x 124 cm, per riporlo facilmente in spazi ristretti. Il suo design leggero lo rende facile da spostare e posizionare ovunque sia necessario
- [Comodi dettagli] Questo stendino è dotato di un anello scorrevole, di una clip in plastica che mantiene le ali saldamente in posizione quando sono piegate e di piedini in plastica adatti al pavimento
- [Uso interno ed esterno] Grazie agli spessi tubi in acciaio con una finitura appositamente trattata e ai raccordi in plastica resistente, puoi utilizzare questo stendino sia all'interno che all'esterno. Non preoccuparti che si pieghi o arrugginisca nel tempo
- [Soluzione efficiente dal punto di vista energetico] Con questo stendibiancheria non solo ridurrai il tuo impatto sull'ambiente, ma il delicato processo di asciugatura all'aria manterrà i tuoi abiti in condizioni impeccabili, prolungandone la durata
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 50 x 182 x 102,5 cm
In breve
SONGMICS Stendibiancheria, Stendino Pieghevole con Ali, Stendibiancheria da Pavimento, Salvaspazio, per Interno ed Esterno, per Biancheria da Letto, Grigio LLR540G01 costa 25,59 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 605 recensioni.
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