Soundcore di Anker Q20i, Cuffie Bluetooth Over-Ear con Cancellazione Rumore | ANC ibrida, 40 ore con ANC, audio Hi-Res, bassi potenti, modalità trasparenza, connessione wireless e controllo tramite app.
4,6 su 5 su Amazon, 80.713 recensioni
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Caratteristiche
- CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE IBRIDA: 2 microfoni interni e 2 esterni collaborano per rilevare il rumore esterno e ridurlo efficacemente fino al 90%, come quello dei motori di aerei e automobili.
- IMMERGITI IN UN AUDIO DETTAGLIATO: le cuffie wireless bluetooth soundcore Q20i con cancellazione del rumore sono dotate di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm che producono un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp. Compatibile con audio certificato ad alta risoluzione tramite il cavo AUX per dettagli ancora maggiori.
- DURATA DELLA BATTERIA DI 40 ORE E RICARICA RAPIDA: con 40 ore di durata della batteria con cancellazione attiva del rumore e 60 ore in modalità normale, puoi spostarti in tutta tranquillità senza pensare alla ricarica. Ricarica rapida in 5 minuti per 4 ore extra di riproduzione.
- DOPPIE CONNESSIONI: connettiti a due dispositivi contemporaneamente con Bluetooth 5.0 e passa istantaneamente da uno all'altro. Sia che tu stia lavorando con il laptop o che tu voglia rispondere a una chiamata, l'audio verrà riprodotto automaticamente dal dispositivo desiderato.
- APP PER LA PERSONALIZZAZIONE DELL'EQUALIZZAZIONE: scarica l'app soundcore per personalizzare il suono utilizzando l'equalizzatore personalizzabile, utilizzando le 22 equalizzazioni preimpostate o regolando manualmente l'equalizzazione. Puoi anche passare da una delle 3 modalità all'altra: Cancellazione attiva del rumore (ANC), Normale e Trasparenza e rilassati con il rumore bianco.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 233.5*169.7*69.8
In breve
Soundcore di Anker Q20i, Cuffie Bluetooth Over-Ear con Cancellazione Rumore | ANC ibrida, 40 ore con ANC, audio Hi-Res, bassi potenti, modalità trasparenza, connessione wireless e controllo tramite app. costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 33,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 80.713 recensioni.
Informativa sulle offerte
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