Tognana Iridea, Tostapane con doppia pinza e raccoglibriciole, verde salvia
4,2 su 5 su Amazon, 239 recensioni
-24% 21,99 €
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28,99 €, risparmi 7,00 €
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Caratteristiche
- Corpo in materiale plastico cool-touch
- 7 livelli di doratura
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento automatico
- Vassoio raccoglibriciole
- Pinze in acciaio inox
Dettagli
- Colore
- Verde Salvia
In breve
Tognana Iridea, Tostapane con doppia pinza e raccoglibriciole, verde salvia costa 21,99 € su Amazon.it, rispetto a 28,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 239 recensioni.
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