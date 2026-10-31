by Amazon, Detersivo liquido universale, 60 lavaggi
4,4 su 5 su Amazon, 890 recensioni
-28% 8,46 €
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11,77 €, risparmi 3,31 €
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Caratteristiche
- 1 flacone da 3 litri (60 lavaggi)
- Mantiene i bianchi più brillanti più a lungo. Azione detergente potente per bianchi e colori chiari.
- Aiuta a rimuovere le macchie ostinate anche con lavaggi veloci a freddo.
- Freschezza garantita.
- Adatto per lavaggi a mano o in lavatrice
- Versa la dose consigliata nella vaschetta per il detersivo della lavatrice.
- Segui sempre le istruzioni di lavaggio del produttore dell'indumento. Non usare per lana o seta.
Dettagli
- Formato
- 60 unità (Confezione da 1)
In breve
by Amazon, Detersivo liquido universale, 60 lavaggi costa 8,46 € su Amazon.it, rispetto a 11,77 € di prezzo precedente (risparmio 3,31 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 12:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 890 recensioni.
Informativa sulle offerte
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