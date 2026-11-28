SanDisk Ultra Dual Drive Go 256GB Unità Flash (pendrive USB Type-C, per Android Smartphone, Tablet, Mac e Computer, fino a 400 MB/s, con connettori USB reversibili di Tipo C e Tipo A) Lavender
4,5 su 5 su Amazon, 53.062 recensioni
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Caratteristiche
- Unità flash 2-in-1 con connettore reversibile USB Type-C e connettore tradizionale Type-A.
- Sposta rapidamente i contenuti tra smartphone, tablet o Mac con USB Type-C e computer con USB Type-A.
- Libera spazio sul tuo smartphone USB Type-C per scattare ancora più foto.
- Esegui il backup automatico delle foto tramite l’app SanDisk Memory Zone.
- Unità USB 3.2 Gen 1 ad alte prestazioni con velocità di lettura fino a 400 MB/s.
Dettagli
- Colore
- Go Lavender
- Formato
- 256 GB
In breve
SanDisk Ultra Dual Drive Go 256GB Unità Flash (pendrive USB Type-C, per Android Smartphone, Tablet, Mac e Computer, fino a 400 MB/s, con connettori USB reversibili di Tipo C e Tipo A) Lavender costa 53,00 € su Amazon.it, rispetto a 67,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 12:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 53.062 recensioni.
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