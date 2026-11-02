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Fairy Platinum Pastiglie Lavastoviglie, Detersivo Lavastoviglie Brillantante, 84 Capsule Lavastoviglie, Limone, con Sistema Di Prelavaggio Integrato, Efficace nelle Sfide Difficili Contro lo Sporco

4,8 su 5 su Amazon, 2.180 recensioni

Fairy Platinum Pastiglie Lavastoviglie, Detersivo Lavastoviglie Brillantante, 84 Capsule Lavastoviglie, Limone, con Sistema Di Prelavaggio Integrato, Efficace nelle Sfide Difficili Contro lo Sporco

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Caratteristiche

  • Le capsule Fairy Platinum rimuovono lo sporco più ostinato al primo lavaggio
  • Aiuta a prevenire l’accumulo di grasso nella lavastoviglie e pulisce i residui di grasso nel filtro
  • Funzione del sale e azione brillantante integrate, con protezione del vetro e dell’argento
  • Lasciano un profumo di fresco e di pulito nella tua lavastoviglie
  • Capsula ultra solubile che si scioglie rapidamente

Dettagli

Formato
14 unità (Confezione da 6)
Pezzi nella confezione
6

In breve

Fairy Platinum Pastiglie Lavastoviglie, Detersivo Lavastoviglie Brillantante, 84 Capsule Lavastoviglie, Limone, con Sistema Di Prelavaggio Integrato, Efficace nelle Sfide Difficili Contro lo Sporco costa 21,07 € su Amazon.it, rispetto a 29,00 € di prezzo precedente (risparmio 7,93 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 2.180 recensioni.

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