Fairy Platinum Pastiglie Lavastoviglie, Detersivo Lavastoviglie Brillantante, 84 Capsule Lavastoviglie, Limone, con Sistema Di Prelavaggio Integrato, Efficace nelle Sfide Difficili Contro lo Sporco
4,8 su 5 su Amazon, 2.180 recensioni
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Caratteristiche
- Le capsule Fairy Platinum rimuovono lo sporco più ostinato al primo lavaggio
- Aiuta a prevenire l’accumulo di grasso nella lavastoviglie e pulisce i residui di grasso nel filtro
- Funzione del sale e azione brillantante integrate, con protezione del vetro e dell’argento
- Lasciano un profumo di fresco e di pulito nella tua lavastoviglie
- Capsula ultra solubile che si scioglie rapidamente
Dettagli
- Formato
- 14 unità (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Fairy Platinum Pastiglie Lavastoviglie, Detersivo Lavastoviglie Brillantante, 84 Capsule Lavastoviglie, Limone, con Sistema Di Prelavaggio Integrato, Efficace nelle Sfide Difficili Contro lo Sporco costa 21,07 € su Amazon.it, rispetto a 29,00 € di prezzo precedente (risparmio 7,93 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 2.180 recensioni.
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