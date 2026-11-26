Trainer Natural Cibo Umido per Gatti Adulti - Multipack Pollo & Salmone - 24 x 85 g
4,4 su 5 su Amazon, 476 recensioni
-25% 14,98 €
Prima
19,99 €, risparmi 5,01 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Multipack da 24 bustine 85g (12x Pollo / 12x Salmone)
- Ottimale apporto proteico per l'utilizzo di pregiate materie prime: pollo, manzo o salmone.
- Elevata appetibilità garantita da pregiati bocconcini in morbida salsa per un gusto ed una consistenza irresistibili.
- Aiuta a preservare nel tempo la salute e la funzionalità delle vie urinarie attraverso le sostanze benefiche contenute nell concentratosecco di mirtillo rosso.
Dettagli
- Formato
- 2.04 kg (Confezione da 1)
In breve
Trainer Natural Cibo Umido per Gatti Adulti - Multipack Pollo & Salmone - 24 x 85 g costa 14,98 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 476 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.