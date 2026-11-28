ESR Cover Magsafe per iPhone 15 Pro Max, Set 4-in-1, Grigio opaco | con protezione schermo, Protezione militare anti-caduta, Cover opaca traslucida
4,6 su 5 su Amazon, 191.018 recensioni
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Caratteristiche
- Compatibilità: solo per iPhone 15 Pro Max; custodia opaca con protezione per lo schermo in vetro temperato, protezione dell'obiettivo della fotocamera, 2 set di pulsanti Easy-Press sostituibili e cornice di allineamento [questo prodotto è progettato per aiutare ad allineare la protezione dello schermo e non è incluso nella custodia del telefono].
- Pulsanti facili da premere e intercambiabili: i colorati pulsanti facili da premere consentono di selezionare lo stile desiderato.
- Telaio Air Cushion: il design scanalato consente al calore di dissiparsi più velocemente per ridurre il ritardo del telefono causato dal surriscaldamento, mantenendo il telefono leggero.
- Blocco magnetico più forte: i potenti magneti integrati con una forza di tenuta di 1.500 g consentono una ricarica wireless più rapida e semplice e un blocco sicuro su qualsiasi accessorio MagSafe.
- Protezione di livello militare: gli angoli Air Guard che ammortizzano gli urti si combinano con la protezione dello schermo in vetro temperato e le protezioni dell'obiettivo della fotocamera per garantire una protezione totale del telefono contro cadute, urti e graffi.
Dettagli
- Colore
- Grigio Opaco Set
- Formato
- iPhone 15 Pro Max
- Pezzi nella confezione
- 5
In breve
ESR Cover Magsafe per iPhone 15 Pro Max, Set 4-in-1, Grigio opaco | con protezione schermo, Protezione militare anti-caduta, Cover opaca traslucida costa 8,54 € su Amazon.it, rispetto a 8,99 € di prezzo precedente (risparmio 0,45 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 11:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 191.018 recensioni.
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