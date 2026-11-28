acer Hub USB 3.0 con 5 porte, Sdoppiatore Multi USB 3.0 Adattatore USB Alta velocità 5Gbps, Compatibile con MacBook PRO Air iMac Surface Laptop Chiave USB Disco Rigido Tastiera(21cm)
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Caratteristiche
- [ Hub USB 3.0 ] acer hub USB amplia i dispositivi con quattro porte USB 3.0 aggiuntive per una soluzione versatile. Perfetto per collegare tastiere, mouse, stampanti, memorie USB, ventole USB, dischi rigidi, telefoni cellulari, HHD, lettori di schede USB, cuffie USB, adattatori Bluetooth USB, fotocamere, videocamere, vivavoce, scanner e altro ancora.
- [Velocità di trasferimento dati ultraveloce 5Gbps ] Lo splitter USB 3.0 Extended Hi-Speed offre una velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, 10 volte superiore a quella dell'USB 2.0, trasferisce un film in HD in pochi secondi, è retrocompatibile con l'USB 2.0/1.1. NOTA: la funzione di ricarica è utilizzata solo per stabilizzare il trasferimento dati dell'hub, non può essere utilizzata per caricare il dispositivo.
- [ Sicuro e Durevole ]Dotato di un chip avanzato e di un design termico affidabile, il nostro prodotto garantisce la sicurezza dei vostri dispositivi e dei vostri dati. Plug-and-play, non richiede driver. Supporta il funzionamento simultaneo di quattro porte, migliorando l'efficienza lavorativa."
- [Ampia Compatibilità] Hub USB Multiplo estende facilmente le periferiche USB A a computer portatili come iMac, Macbook vecchio, Mac Pro/mini, Surface Pro, Dell XPS, Yoga, ThinkPad, Notebook PC e vari dispositivi di gioco come PS4, PS5, ecc. Plug and play su Windows 11/10/8.1/8/7, Vista, XP, Mac OS X 10.6-10.12 e Linux 2.6.14 o successivi, supporta anche OTG, non richiede driver.
- [Cosa ottieni ] Riceverai un hub USB acer con un'ampia compatibilità con un'ampia varietà di dispositivi dotati di USB, oltre al nostro servizio di assistenza 24 ore su 24 e a una garanzia di 12 mesi.
Dettagli
- Colore
- USB-A
- Formato
- 21 cm
In breve
acer Hub USB 3.0 con 5 porte, Sdoppiatore Multi USB 3.0 Adattatore USB Alta velocità 5Gbps, Compatibile con MacBook PRO Air iMac Surface Laptop Chiave USB Disco Rigido Tastiera(21cm) costa 10,92 € su Amazon.it, rispetto a 11,49 € di prezzo precedente (risparmio 0,57 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 11:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 19.910 recensioni.
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