Shelly 1PM Mini Gen3, relè interruttore smart, WiFi e Bluetooth (2pz) | 1 Canale, 8A, controllo intelligente e monitoraggio dei consumi. Controllo da app. Alexa, Google Home, Android, IOS
4,6 su 5 su Amazon, 2.201 recensioni
-42% 15,19 €
Prima
26,00 €, risparmi 10,81 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝟭 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲: Supporta fino a 8 A a 240 V AC; si installa facilmente dietro gli interruttori a muro o nelle scatole di derivazione
- 𝗠𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗶: Monitora in tempo reale consumo energetico e potenza per ottimizzare l’uso dei dispositivi ed evitare sovraccarichi
- 𝗪𝗶-𝗙𝗶 + 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗥𝗮𝗽𝗶𝗱𝗮: Funziona su Wi-Fi 2,4 GHz per un controllo smart fluido; Bluetooth 2.4 e Matter 1.2 incluso per semplificare il collegamento
- 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝗔𝗽𝗽 𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗩𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶: Controllo da qualsiasi luogo con l'app Shelly Smart Control o assistenti vocali come Alexa, Google Home o SmartThings – 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻 𝗵𝘂𝗯 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗼
- 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗿: Imposta timer e orari personalizzati per ogni canale o crea scenari per un'automazione completa della casa
- 𝗡𝗼𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗚𝗲𝗻𝟯: Più memoria (8MB), prestazioni migliorate e supporto Matter 1.2 (solo per le funzionalità di commutazione, non supporta la misurazione della potenza) per un'automazione evoluta.
Dettagli
- Colore
- red
- Formato
- 2 pezzi
In breve
Shelly 1PM Mini Gen3, relè interruttore smart, WiFi e Bluetooth (2pz) | 1 Canale, 8A, controllo intelligente e monitoraggio dei consumi. Controllo da app. Alexa, Google Home, Android, IOS costa 15,19 € su Amazon.it, rispetto a 26,00 € di prezzo precedente (risparmio 10,81 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.201 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.