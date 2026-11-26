Matite in Grafite BIC Evolution Pastel con Gomma per Cancellare e Mina HB Resistente agli Urti - 4 Diversi Colori del Fusto, Pacco da 12
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Caratteristiche
- Con fusti pastello in 4 colori emozionanti, forniti in una combinazione casuale, la matita in grafite BIC Evolution Pastel metterà un po' di divertimento nel tuo astuccio
- La matita multiuso perfetta, la mina HB resistente agli urti della BIC Evolution è progettata per scrivere, disegnare e cancellare facilmente
- Realizzate in resina sintetica senza legno, queste matite di grafite non si scheggiano mai se rotte e sono facili da temperare
- Il fusto esagonale di questa matita in grafite è progettato per una presa salda e impedisce che rotoli dal tavolo
- Questa matita ha una gomma incorporata ed è realizzata con materiali riciclati al 52% negli stabilimenti BIC in Europa, bella iniziativa BIC
Dettagli
- Colore
- Pastello.
- Formato
- 1 unità (Confezione da 12)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Matite in Grafite BIC Evolution Pastel con Gomma per Cancellare e Mina HB Resistente agli Urti - 4 Diversi Colori del Fusto, Pacco da 12 costa 4,89 € su Amazon.it, rispetto a 10,03 € di prezzo precedente (risparmio 5,14 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:44; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 484 recensioni.
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