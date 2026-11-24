Philips 5500 Macchina Caffè Automatica, 20 bevande, Caraffa LatteGo | Bevande calde o fredde, Macinatura 40% più silenziosa con Tecnolgoia SilentBrew, Montalatte automatico, grigio (EP5544/50)
4 su 5 su Amazon, 7.685 recensioni
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Caratteristiche
- 20 CAFFÈ CALDI e CON GHIACCIO: Espresso, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè con ghiaccio, Americano, Caffè crema, Latte, Ristretto, Caffè con latte, Americano con ghiaccio, Espresso con ghiaccio e molto altro... Con 20 ricette tra cui scegliere, troverai tutte le tue combinazioni di caffè preferite e molto altro
- TECNOLOGIA SILENT BREW: goditi il suono del caffè in preparazione proprio come piace a te, grazie alla nostra tecnologia di riduzione del rumore. Genera il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti.
- SISTEMA LATTEGO: crea una schiuma di latte liscia come la seta premendo semplicemente un pulsante, anche con le alternative di latte a base vegetale.
- SISTEMA LATTEGO VELOCE DA PULIRE: con solo 2 parti e senza tubi, il nostro sistema per il latte si può pulire in meno di 10 secondi.
- QUICK START: la nostra funzione QuickStart ti permette di accendere la macchina e preparare subito un caffè. La macchina si riscalderà in base alla ricetta selezionata.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 20 bevande
In breve
Philips 5500 Macchina Caffè Automatica, 20 bevande, Caraffa LatteGo | Bevande calde o fredde, Macinatura 40% più silenziosa con Tecnolgoia SilentBrew, Montalatte automatico, grigio (EP5544/50) costa 449,99 € su Amazon.it, rispetto a 719,99 € di prezzo precedente (risparmio 270,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 7.685 recensioni.
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