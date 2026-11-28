Lavazza, A Modo Mio Macchina Caffè Jolie Evo, Bianca | con 64 Capsule Crema e Gusto Classico Incluse, Macchina Espresso Realizzata con il 36% Plastica Riciclata
4,4 su 5 su Amazon, 478 recensioni
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Caratteristiche
- LAVAZZA A MODO MIO JOLIE EVO: La macchina espresso Lavazza A Modo Mio con plastica riciclata è caratterizzata da forme eleganti, linee morbide e attenzione ai dettagli. Gusta un vero espresso italiano a casa come al bar
- SOSTENIBILE: Jolie Evo è realizzata con il 36% di plastica riciclata. Bastano 2 minuti di inattività affinché la macchina entri in stand-by, consentendo un notevole risparmio energetico. Il packaging è privo di plastica e riciclabile al 100%
- POGGIA TAZZA REGOLABILE: Grazie al poggia tazza regolabile in due diverse altezze, Jolie Evo ti permette di scegliere tra la bontà di un espresso classico o quella di un caffè lungo. Il serbatoio fumé ha una capacità di 0,6 l
- PULSANTE STOP & GO: Con questo pulsante è possibile erogare la quantità di espresso desiderata
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO: Questa macchina espresso ha una funzione di spegnimento automatico dopo soli 2 minuti di inutilizzo, per un maggiore risparmio energetico
- COMPATIBILE CON LE CAPSULE A MODO MIO: Lavazza A Modo Mio Jolie Evo è compatta e silenziosa ed è compatibile con le capsule Lavazza A Modo Mio. Gusta un vero espresso italiano con le 64 Capsule Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto Classico incluse
- CAPSULE LAVAZZA A MODO MIO CREMA E GUSTO CLASSICO: Dall'incontro di Arabica brasiliane e Robusta africane e asiatiche nasce un espresso corposo e aromatico, esaltato da note liquorose e cioccolatate, leggermente speziate
Dettagli
- Colore
- Bianca
In breve
Lavazza, A Modo Mio Macchina Caffè Jolie Evo, Bianca | con 64 Capsule Crema e Gusto Classico Incluse, Macchina Espresso Realizzata con il 36% Plastica Riciclata costa 79,90 € su Amazon.it, rispetto a 94,90 € di prezzo precedente (risparmio 15,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 478 recensioni.
Informativa sulle offerte
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