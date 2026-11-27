Diesel Orecchini da uomo in acciaio inossidabile o semi-preziosi con chiusura a perno, Argento Selcifero
4 su 5 su Amazon, 167 recensioni
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Caratteristiche
- Colore dei gioielli - Argento
- Materiale per gioielli - Acciaio inossidabile
- Tipo di gioiello - Orecchino
- Chiusura per gioielli - Perno e retro
- Nome della piattaforma - Acciaio
Dettagli
- Colore
- Tono argento selce
- Formato
- Taglia unica
In breve
Diesel Orecchini da uomo in acciaio inossidabile o semi-preziosi con chiusura a perno, Argento Selcifero costa 18,00 € su Amazon.it, rispetto a 38,00 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 13:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 167 recensioni.
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