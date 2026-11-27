DREAM PAIRS Stivali Neve Donna Piattaforma,Castagna,37 | Pelle scamosciata, plateau 5 cm, fodera pelliccia 17 mm, memory foam, suola TPR, caldi e stabili.
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Caratteristiche
- Hochwertiges Obermaterial aus Wildleder: Gefertigt aus hochwertigem Wildleder, verleihen diese Winterstiefel ein luxuriöses Tragegefühl und überzeugen mit ihrer Langlebigkeit. Die wasserabweisende Verarbeitung schützt zudem zuverlässig vor Spritzwasser.
- Modischer Style: Diese Winterstiefel verleihen deinen Beinen nicht nur eine schlanke Silhouette, sondern sorgen mit ihrem 5 cm hohen EVA-Plattformdesign auch für Polsterung. Eine passende Zierschleife liegt bei, mit der die Stiefel individuell gestaltet werden können. Sie eignen sich auch hervorragend als Geschenk.
- Warmer Komfort: Genieße die wohlige Wärme dank des plüschigen 17-mm-Webpelzfutters, das eine zusätzliche Isolierung gegen die Kälte bietet. Ob beim Erledigen von Besorgungen oder bei gemütlichen Spaziergängen, diese Stiefel halten deine Füße den ganzen Tag lang schön warm.
- Gepolsterte Stütze: Erlebe einzigartigen Support mit einer dreilagigen Innensohle aus Memoryschaum, Latex-Polsterung und Kunstpelzbezug. Diese Kombination sorgt für eine gepolsterte Passform den ganzen Tag über.
- Alltagstauglich: Designt für den täglichen Einsatz. Von der Vor-Herbstzeit bis in den Winter hinein verbinden diese Winterstiefel auf elegante Weise Style und Funktionalität. Veredle deine Wintergarderobe mit diesen gemütlichen, gepolsterten Stiefeln, die deine Beine optisch strecken.
Dettagli
- Colore
- Castagna
- Formato
- 37 EU
In breve
DREAM PAIRS Stivali Neve Donna Piattaforma,Castagna,37 | Pelle scamosciata, plateau 5 cm, fodera pelliccia 17 mm, memory foam, suola TPR, caldi e stabili. costa 36,99 € su Amazon.it, rispetto a 46,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 2.934 recensioni.
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