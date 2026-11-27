SALCAR Albero di Natale artificiale, 180 cm, albero di Natale realistico con 730 punte, abete verde nordman con sistema pieghevole, ca. 126 cm di diametro
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Caratteristiche
- Aspetto realistico: questo albero di Natale artificiale da 1,8 m colpisce con 730 punte densamente disposte che ricreano un aspetto realistico di un vero abete del Nordmann per decorare la tua casa in modo festivo e autentico.
- Facile da montare: grazie al sistema pieghevole, l'albero si monta in pochi minuti e può essere riposto altrettanto facilmente. Non è necessario collegare complicatamente: basta aprirlo e godere.
- Diametro generoso: con un albero di grandi dimensioni di circa 126 cm, questo albero offre una presenza imponente, ideale per grandi spazi abitativi o come punto focale del vostro arredamento festivo.
- Durevole e di facile manutenzione: questo albero artificiale è resistente e non aghi, quindi può essere riutilizzato anno dopo anno senza perdere qualità. Niente più aghi fastidiosi sul pavimento!
- Sicuro e rispettoso dell'ambiente: realizzato con materiali ignifughi di alta qualità, questo albero non solo offre sicurezza, ma è anche un'alternativa più ecologica a un vero albero perché è riutilizzabile.
Dettagli
- Colore
- Green
- Formato
- 180 cm
In breve
SALCAR Albero di Natale artificiale, 180 cm, albero di Natale realistico con 730 punte, abete verde nordman con sistema pieghevole, ca. 126 cm di diametro costa 69,99 € su Amazon.it, rispetto a 120,91 € di prezzo precedente (risparmio 50,92 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 13:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 136 recensioni.
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