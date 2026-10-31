Hisense HS2000, soundbar a 2.1 canali con subwoofer integrato, potenza audio max 240 W, Dolby Audio, DTS Virtual:X, TV Mode, EzPlay
4,2 su 5 su Amazon, 1.354 recensioni
-18% 69,00 €
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83,98 €, risparmi 14,98 €
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Caratteristiche
- Soundbar All in One 2.1 240W
- Subwoofer Integrato
- Supporta Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X
- Bluetooth 5.3/ HDMI ARC/USB/Ingresso Audio Ottico
Dettagli
- Colore
- Original
- Formato
- 240 W
In breve
Hisense HS2000, soundbar a 2.1 canali con subwoofer integrato, potenza audio max 240 W, Dolby Audio, DTS Virtual:X, TV Mode, EzPlay costa 69,00 € su Amazon.it, rispetto a 83,98 € di prezzo precedente (risparmio 14,98 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 13:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 1.354 recensioni.
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