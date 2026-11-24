KitchenAid HEAVY DUTY - PLANÉTAIRE AVEC BOL LEVABLE DE 5,2 L - BLANC 5KSM55SXXEWH
4,4 su 5 su Amazon, 124 recensioni
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Caratteristiche
- Corpo e ingranaggi interamente in metallo: ogni componente è in metallo per una durata nel tempo eccezionale. La protezione termica spegne automaticamente il motore in caso di surriscaldamento, poi...
- Sollevamento ciotola con blocco a 3 punti: il meccanismo alza la ciotola da 5.2L in acciaio inox nella posizione di miscelazione e la blocca in 3 punti per massima stabilità con impasti pesanti
- 11 velocità con avvio graduale: dalle 11 impostazioni di velocità alla funzione soft start che accelera progressivamente, evitando schizzi di farina ad ogni accensione
- 67 punti di contatto con miscelazione planetaria: la frusta percorre un'orbita planetaria raggiungendo 67 punti nella ciotola ad ogni rotazione, per una miscelazione uniforme senza residui
- Frusta Flex Edge inclusa: il bordo flessibile spazza continuamente la ciotola durante la miscelazione, riducendo la necessità di fermarsi per raschiare i lati
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
KitchenAid HEAVY DUTY - PLANÉTAIRE AVEC BOL LEVABLE DE 5,2 L - BLANC 5KSM55SXXEWH costa 399,00 € su Amazon.it, rispetto a 467,34 € di prezzo precedente (risparmio 68,34 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 08:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 124 recensioni.
Informativa sulle offerte
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