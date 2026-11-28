Hisense H23MOBS5HG4 Forno Microonde 23 litri con Grill 1000 W, Display LED Touch, 8 Programmi, Defrost Rapido, Modalità ECO, Interno in Ceramica, Apertura a Sinistra, Nero
4,1 su 5 su Amazon, 51 recensioni
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Caratteristiche
- POTENTE MICROONDE 800W + GRILL 1000W PER RISULTATI PERFETTI: cottura veloce e uniforme grazie alla doppia modalità: microonde per riscaldare rapidamente, grill per gratinare e ottenere una crosticina croccante. Ideale per pizza, pollo, tostature e piatti combinati
- CAPACITÀ 23 LITRI E PIATTO DA 28,5 CM, SPAZIO PER OGNI PIATTO: interno ampio con cavità da 23 litri e piatto girevole grande, perfetto per piatti larghi, contenitori alti, porzioni generose o pasti familiari
- 8 PROGRAMMI AUTOMATICI: SEMPLICITÀ ASSOLUTA: popcorn, carne, pesce, verdura, bevande, patate, pizza e pasta. Basta selezionare l’alimento e il peso, il microonde imposta automaticamente potenza e tempo
- COPERTURA INTERNA IN CERAMICA + FACILE PULIZIA: interno rivestito in ceramica antibatterica: resistente ai graffi, non assorbe odori, non diventa appiccicoso e si pulisce con un semplice panno. Look premium e massima igiene
- DISPLAY LED TOUCH CON MODALITÀ ECO E APERTURA A SINISTRA: comandi touch intuitivi, timer digitale, funzione ECO per ridurre i consumi e porta con apertura a sinistra. Design moderno total black con vetro premium
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 23L
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Hisense H23MOBS5HG4 Forno Microonde 23 litri con Grill 1000 W, Display LED Touch, 8 Programmi, Defrost Rapido, Modalità ECO, Interno in Ceramica, Apertura a Sinistra, Nero costa 94,99 € su Amazon.it, rispetto a 109,00 € di prezzo precedente (risparmio 14,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 51 recensioni.
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