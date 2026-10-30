LEGO Star Wars Grogu e carrozzina 75403 | Giochi per bambini da 10 anni, modellino da costruire di personaggio giocattolo, idea regalo da collezione, 1048 pezzi
4,8 su 5 su Amazon, 1.039 recensioni
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Caratteristiche
- Modellino da costruire di Grogu giocattolo: questo set di giochi LEGO Star Wars da collezione per bambini e bambine da 10 anni in su, Grogu e Carrozzina, consente ai fan di dar vita al simpatico personaggio da Star Wars: The Mandalorian
- Modello da esposizione ricco di dettagli: il personaggio LEGO Star Wars di Grogu, noto anche come Baby Yoda, è dotato di braccia azionabili tramite manopole e testa e orecchie snodabili e può essere esposto dentro o fuori dal suo passeggino hover
- Costruzioni LEGO per bambini con accessori: questo set fantasy include una rana Sorgan in mattoncini LEGO, una manopola del cambio e un biscotto che Grogu può tenere in mano; una simpatica decorazione di casa o per la cameretta dei piccoli
- Minifigure LEGO di Grogu giocattolo: il set comprende anche una minifigure di Grogu, una targa informativa e un supporto dove posizionare il personaggio LEGO Star Wars di Grogu, insieme al suo piccolo passeggino costruibile
- Idea regalo di compleanno a tema Star Wars per bambini, bambine e fan: regala questo kit di costruzione di 1.048 pezzi LEGO ai piccoli da 10 anni in su, e a tutti gli appassionati collezionisti e amanti dei film della serie Star Wars: The Mandalorian
- Istruzioni intuitive: l’app LEGO Builder guida il tuo piccolo in un’avventura di costruzione intuitiva con strumenti che gli consentono di ingrandire e ruotare una versione digitale 3D del suo modello mentre costruisce
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Star Wars Grogu e carrozzina 75403 | Giochi per bambini da 10 anni, modellino da costruire di personaggio giocattolo, idea regalo da collezione, 1048 pezzi costa 63,22 € su Amazon.it, rispetto a 99,99 € di prezzo precedente (risparmio 36,77 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 30 ottobre 2026 alle 21:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.039 recensioni.
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