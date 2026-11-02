Cecotec Pistola per Colla a Caldo Senza Fili, CecoRaptor Perfect Fix, Batteria 3.7 V e 1500 mAh, Diametro Barra 7 mm e 140 mm di Lunghezza, Riscaldamento 90 s, Autonomia fino a 30 min
4,1 su 5 su Amazon, 53 recensioni
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Caratteristiche
- Pistola per colla a caldo senza fili.
- Temperatura di lavoro ottimale in meno di 90 secondi.
- Grande capacità adesiva su tutti i tipi di materiali.
- Sistema di spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività.
- Autonomia fino a 30 minuti.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Cecotec Pistola per Colla a Caldo Senza Fili, CecoRaptor Perfect Fix, Batteria 3.7 V e 1500 mAh, Diametro Barra 7 mm e 140 mm di Lunghezza, Riscaldamento 90 s, Autonomia fino a 30 min costa 11,99 € su Amazon.it, rispetto a 24,90 € di prezzo precedente (risparmio 12,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 11:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 53 recensioni.
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