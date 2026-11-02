SONGMICS Cesto Portabiancheria da 170 L, 56 x 40 x 75 cm, 2 Scomparti | Porta Biancheria Sporca, Montaggio Facile, Con Coperchio Maniglie, Sacco Interno Rimovibile, Collezione BROSI LCB813L01
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Caratteristiche
- 【CAPACITÀ DI 170 L】Misurando 56 x 40 x 75 cm, questo cesto portabiancheria da 170 L offre un'ampia capacità per contenere i vestiti di tutta la famiglia per un'intera settimana, riducendo i viaggi frequenti e mantenendo la casa in ordine
- 【FACILISSIMO DA MONTARE E UTILIZZARE】Basta spiegare il cesto e montare le 4 aste in fibra di vetro per dargli forma. Il sacco interno a 2 scomparti con etichette per capi chiari e scuri aiuta a separare i vestiti, rendendo il bucato più semplice
- 【FACILE DA SPOSTARE E SVUOTARE】Il cesto e il sacco interno sono dotati di maniglie per spostare facilmente il bucato alla lavanderia, anche sulle scale; al fondo del sacco c’è una maniglia per un facile svuotamento
- 【CON COPERCHIO PROTETTIVO】Questo cesto portabiancheria è dotato di un coperchio per proteggere i vestiti dalla polvere e assicurare la tua privacy; sul coperchio c’è una linguetta in PU che funziona come maniglia per aprire facilmente il coperchio
- 【FACILE DA PULIRE】Grazie alla chiusura a strappo, il sacco è facile da rimuovere e lavabile in lavatrice, senza dover spostare l'intero cesto. La struttura esterna è facile da mantenere con un panno umido
- 【RESISTENTE E ORDINATO】Il portabiancheria è realizzato in tessuto (poliestere) resistente agli strappi e facile da pulire, con una capacità di carico di 20 kg. Se è stropicciato, basta stirarlo a bassa temperatura per un aspetto ordinato
Dettagli
- Colore
- Beige Cappuccino
- Formato
- 170L (2 Scomparti)
In breve
SONGMICS Cesto Portabiancheria da 170 L, 56 x 40 x 75 cm, 2 Scomparti | Porta Biancheria Sporca, Montaggio Facile, Con Coperchio Maniglie, Sacco Interno Rimovibile, Collezione BROSI LCB813L01 costa 35,69 € su Amazon.it, rispetto a 41,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 591 recensioni.
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