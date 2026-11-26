Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili | aspirazione 21000 Pa, Fino a 50 minuti di autonomia, MHCBS, FlashDry
4,4 su 5 su Amazon, 3.433 recensioni
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Caratteristiche
- Design Lay-Flat 180°: facilmente reclinabile fino a 180° gradi, assicura una maggiore manovrabilità per rimuovere la polvere sotto i mobili e nei punti piu' nascosti.
- Design DualBlock Anti-Tangle: i raschietti a doppio strato prevengono grovigli e ostruzioni causate da capelli catturandoli con un raschietto a pettine e rimuovendo sia l' acqua sporca che i capelli con un raschietto lineare.
- Sistema di auto-pulizia Flashdry: Utilizza acqua calda pulita per dissolvere efficacemente macchie dal tubo fino al rullo spazzola, per poi in seguito asciugare in maniera efficiente ogni parte dell'utensile con un getto di aria calda a 85 °C. Realmente senza preoccupazioni dopo ogni utilizzo.
- Fino a 50 minuti di autonomia: L'acqua pulita, quella sporca e la potenza della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop. Con batteria "a sacchetto" potenziata, S7 Stretch ultra conserva un'autonomia di 50 minuti anche dopo più utilizzi, con maggiore autonomia.
- Tecnologia Tineco MHCBS: Pavimento completamente pulito grazie al lavaggio continuo con acqua pulita e riciclo efficiente dell'acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte/min.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Floor One S7 Stretch Ultra
In breve
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili | aspirazione 21000 Pa, Fino a 50 minuti di autonomia, MHCBS, FlashDry costa 249,99 € su Amazon.it, rispetto a 499,00 € di prezzo precedente (risparmio 249,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.433 recensioni.
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