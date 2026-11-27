Samsonite Neo Flux Trolley da stiva, 75 cm | Nero, trolley rigido espandibile, 75H x 51W x 32D cm, 109/121 L, 4.1 kg, con lucchetto TSA e cinghie interne incrociate
4,5 su 5 su Amazon, 285 recensioni
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Caratteristiche
- Spinner 75 (valigia grande: viaggio di due settimane): 51 x 32 x 75 cm, 109/121 L, 4,1 kg
- Dotato di divisorio fisso nello scomparto superiore, 2 tasche in rete con cerniere nello scomparto superiore e cinghie di imballaggio incassate e regolabili nello scomparto inferiore
- Elevata capacità di imballaggio, espandibile su tutti gli spinner
- Lucchetto TSA 008 a 3 cifre integrato e targhetta identificativa integrata
- Texture opaca e antigraffio, realizzata in polipropilene leggero, privo di PVC e PFAS
Dettagli
- Colore
- Nero (Black)
- Formato
- Spinner L (75 cm - 121 L)
In breve
Samsonite Neo Flux Trolley da stiva, 75 cm | Nero, trolley rigido espandibile, 75H x 51W x 32D cm, 109/121 L, 4.1 kg, con lucchetto TSA e cinghie interne incrociate costa 91,99 € su Amazon.it, rispetto a 218,78 € di prezzo precedente (risparmio 126,79 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 10:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 285 recensioni.
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