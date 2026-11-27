Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 8 Ricambi | 8 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda Della Piastra Batterica, Pulizia Denti
4,6 su 5 su Amazon, 12.397 recensioni
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Caratteristiche
- EFFICACE RIMOZIONE della placca: Le testine Oral B di ricambio angolate rimuovono in modo efficace e delicato fino al 100% di placca in più lungo il bordo gengivale, rispetto ad uno spazzolino tradizionale
- SETOLE che CAMBIANO colore: Le testine spazzolino elettrico Oral B di ricambio hanno setole che cambiano colore per segnalare quando sostituirle per ripristinare una pulizia al 100% più efficace
- SOSTITUIRE OGNI 3 MESI: Una testina per spazzolino consumata rende la pulizia dei denti più difficile, non rimuovendo la placca batterica. Per una pulizia profonda, sostituisci la testina quando le setole cambiano colore
- ESCLUSIVA per i manici ORAL-B iO: la testina di ricambio originale Oral-B è progettata per una pulizia profonda, l'unica compatibile con il tuo spazzolino elettrico Oral B iO
- SCELTA DAI DENTISTI: Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo
Dettagli
- Colore
- Nere
- Formato
- 8 unità (Confezione da 1)
In breve
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 8 Ricambi | 8 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda Della Piastra Batterica, Pulizia Denti costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 45,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 13:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 12.397 recensioni.
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