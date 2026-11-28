LEGO Friends Caffè delle piante e Negozio di fiori 42671 | Giochi per bambini da 9 anni, 4 mini bamboline, gatto domestico, tram giocattolo e accessori cucina, idea regalo, 1138 pezzi
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Caratteristiche
- Giochi creativi per bambine e bambini da 9 anni: il Caffè delle Piante e Negozio di Fiori LEGO Friends è un set per giocare con la fantasia con 4 mini doll, un animale domestico, un negozio giocattolo, tram e bar
- Libera l'immaginazione: comprende diverse aree per le storie di amicizia come: negozio di fiori LEGO, caffetteria con posti a sedere all’aperto, cucina e un tram giocattolo
- Con 4 personaggi LEGO Friends e 1 animale giocattolo: la caffetteria include le mini bamboline di Aliya, Esma, Olly e Nova, oltre al gatto giocattolo di nome Nugget e accessori come cibo, elementi di fiori e piante LEGO
- Accessori compresi per i giochi di ruolo: include macchina da caffè, frigorifero, forno, rubinetto, tavolo, pasticcini, bevande, sgabelli, mazzi di fiori, piante in vaso, forbici, annaffiatoio e altro
- Regalo creativo da esposizione: ottima idea regalo di compleanno per bambine, bambini e per gli amanti dei fiori, che permette di costruire un dettagliato modello da ammirare giorno dopo giorno
- LEGO Friends: Nuovo capitolo: non perdere lo show online e scopri gli altri set della gamma LEGO Friends da costruire (disponibili separatamente), per conoscere tutti i personaggi di Heartlake City
Dettagli
- Colore
- Multicolor
- Formato
- STK
In breve
LEGO Friends Caffè delle piante e Negozio di fiori 42671 | Giochi per bambini da 9 anni, 4 mini bamboline, gatto domestico, tram giocattolo e accessori cucina, idea regalo, 1138 pezzi costa 62,99 € su Amazon.it, rispetto a 89,99 € di prezzo precedente (risparmio 27,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 181 recensioni.
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