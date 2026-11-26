LEGO Architecture Castello di Neuschwanstein 21063 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, monumento con torri, cortile e interni dettagliati, idea regalo, 3455 pezzi
4,8 su 5 su Amazon, 551 recensioni
-25% 202,49 €
Prima
269,99 €, risparmi 67,50 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Castello medievale LEGO per adulti: realizza una dettagliata ricostruzione architettonica di una famosa fortezza bavarese, con il monumento LEGO Architecture Castello di Neuschwanstein da 3.455 mattoncini
- Un pezzo di storia europea: questo kit di modellismo fai da te permette di ricreare il castello bavarese in tutto il suo splendore, con tecniche aggiornate di costruzione LEGO per adulti
- Castello LEGO ricco di dettagli: un modellino da costruire con torri, guglie, scale e un cortile con sentiero, che consente di modificare il paesaggio da estivo a autunnale cambiando il fogliame degli alberi
- Attività rilassante: un'avvincente decorazione per la casa o per l'ufficio, dotata di targhetta informativa da posizionare nella parte anteriore del castello LEGO
- Regalo LEGO da collezione: questo set da costruire LEGO è un'idea regalo per un uomo o una donna appassionati di storia, di architettura, di viaggi, di rocche e di iconici monumenti LEGO, ed è ottimo per l'esposizione
- Immergiti nella storia: trova ogni fase della costruzione nel libretto incluso e nell’app LEGO Builder, con cui potrai ingrandire e ruotare i tuoi modelli in 3D, seguire i progressi e salvare tutti i tuoi set in un unico posto
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Architecture Castello di Neuschwanstein 21063 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, monumento con torri, cortile e interni dettagliati, idea regalo, 3455 pezzi costa 202,49 € su Amazon.it, rispetto a 269,99 € di prezzo precedente (risparmio 67,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 14:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 551 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.