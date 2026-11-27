LEGO Star Wars Caccia stellare V-19 Torrent 75432 | Giochi per bambini da 9 anni, astronave giocattolo, con 3 minifigure con spade laser e blaster, idea regalo, 567 pezzi
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Caratteristiche
- Astronave giocattolo LEGO Star Wars: unisciti a un eroico personaggio in emozionanti missioni con il Caccia Stellare V-19 Torrent; un gioco per bambini e bambine da 9 anni ispirato al film Star Wars: Le guerre dei cloni
- Veicolo LEGO in mattoncini: il Caccia Stellare è dotato di cabina di pilotaggio apribile, di ali regolabili per le modalità volo e atterraggio, e di 2 shooter per le battaglie
- 3 minifigure LEGO Star Wars: include Asajj Ventress con 2 spade laser giocattolo rosse dotate di elsa ricurva, il generale Obi-Wan Kenobi con spada laser blu Star Wars, e un pilota clone con pistola blaster
- Pronto all’azione: apri le 3 ali e usa quella centrale sotto il caccia stellare come maniglia per farlo “volare”; un avvincente veicolo giocattolo con cui dar vita a emozionanti scontri
- Regalo LEGO Star Wars per il compleanno di bambini, bambine e fan: regala questo set di giochi LEGO Star Wars con astronave giocattolo costruibile ai giovani fan della serie che amano i set LEGO da collezione
- Un modo divertente di costruire: l’app LEGO Builder guida i piccoli in un’avventura di costruzione intuitiva, in cui potranno ruotare una versione digitale 3D dei loro modelli mentre costruiscono, seguire i progressi e salvare i set
Dettagli
- Colore
- Multicolor
- Formato
- STK
In breve
LEGO Star Wars Caccia stellare V-19 Torrent 75432 | Giochi per bambini da 9 anni, astronave giocattolo, con 3 minifigure con spade laser e blaster, idea regalo, 567 pezzi costa 59,79 € su Amazon.it, rispetto a 64,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,20 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 18:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 574 recensioni.
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