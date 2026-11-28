Lenor Profumatore Bucato Perle Profumate Lavatrice, Risveglio Primaverile Maxi Formato 6 x 195g, Intensificatore Di Profumo
4,8 su 5 su Amazon, 1.018 recensioni
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Caratteristiche
- PROFUMATORE PER BUCATO: i profumatori per bucato Lenor sono delle piccole perle profumate che agiscono nella tua lavatrice per donare al bucato un profumo irresistibile. Sono utilizzabili in ogni lavaggio, con tutti i tipi di tessuti
- FRESCHEZZA: Un’esplosione di freschezza per il tuo bucato che durerà fino a 12 settimane nel guardaroba
- MODALITA' D'UTILIZZO: Versa le perle profumate direttamente nel cestello vuoto prima di inserire il bucato e goditi l’irresistibile profumo di Lenor. Personalizza l’intensità del profumo scegliendo la quantità di perle che desideri utilizzare
- VARIANTE: Profumo per bucato con una fragranza pulita composta da accordi di erbe verdi e acqua di mare, note floreali di mughetto e agrumi frizzanti
- PERFETTO INSIEME A DASH E LENOR AMMORBIDENTE: Il profumo per bucato Lenor è stato creato per funzionare al meglio con Dash detersivo lavatrice e Lenor Ammorbidente
Dettagli
- Colore
- Blue
- Formato
- 195 g (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Lenor Profumatore Bucato Perle Profumate Lavatrice, Risveglio Primaverile Maxi Formato 6 x 195g, Intensificatore Di Profumo costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,94 € di prezzo precedente (risparmio 3,95 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 09:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.018 recensioni.
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