Dash Pods Detersivo Lavatrice In Capsule, 100 Lavaggi (2x50), Salva Colore, Rimuove Le Macchie, Igienizza, Brillantezza Per I Capi
4,8 su 5 su Amazon, 1.618 recensioni
-17% 20,65 €
Prima
24,96 €, risparmi 4,31 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- PULIZIA PROFONDA: Il detersivo Dash per lavatrice garantisce una pulizia impeccabile
- COLORI BRILLANTI: Dash valorizza i colori, mantenendo i tuoi capi luminosi e radiosi lavaggio dopo lavaggio
- PULITO PROFUMATO: Dash lascia i vestiti profumati e puliti
- SI SCIOGLIE RAPIDAMENTE ANCHE A FREDDO: Il detersivo delle Dash Pods è dotato di una pellicola idrosolubile al 100%, che garantisce una dissoluzione rapida anche con il lavaggio a freddo
- EFFICACE NEI CICLI BREVI E A FREDDO: Il detersivo Dash è efficace anche a basse temperature e nei cicli brevi
Dettagli
- Colore
- Multicolor
- Formato
- 100 unità (Confezione da 1)
In breve
Dash Pods Detersivo Lavatrice In Capsule, 100 Lavaggi (2x50), Salva Colore, Rimuove Le Macchie, Igienizza, Brillantezza Per I Capi costa 20,65 € su Amazon.it, rispetto a 24,96 € di prezzo precedente (risparmio 4,31 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 10:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.618 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.