Sony ULT FIELD 5 - Potente speaker portatile Bluetooth, batteria da 25 ore, 2 modalità ULT POWER SOUND, IP67, impermeabile, antipolvere, 360 luci, tracolla staccabile, compatto - Nero
4,4 su 5 su Amazon, 495 recensioni
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Caratteristiche
- SUONO POTENTE, BASSI PROFONDI: un woofer ad alte prestazioni e due tweeter ad ampio raggio producono un audio impressionante con una potenza Iincredibile; due radiatori passivi aggiungono profondità. Personalizzazione con l'equalizzatore a 10 bande dell'applicazione
- PREMI IL PULSANTE - SENTI I BASSI: ULT FIELD 5 dispone di due modalità di suono ULT, disponibili premendo un pulsante: Deep Bass (per un'enorme profondità di risonanza) e Attack Bass (per una maggiore pressione sonora).
- PORTA LA MUSICA CON TE: Potente ma compatto, da portare sempre con te. Con una tracolla rimovibile, questo speaker wireless è facile da portare ovunque e funziona sia in orizzontale che in verticale.
- SUONO POTENTE, TUTTO IL GIORNO E TUTTA LA NOTTE: goditi la durata della batteria di 25 ore - l'ULT FIELD 5 funge anche da powerbank per ricaricare i vostri dispositivi USB. La ricarica rapida consente una riproduzione di 100 minuti con una carica di 10 minuti.
- ILLUMINAZIONE A LED PER CREARE L'ATMOSFERA: intorno ai radiatori passivi su entrambi i lati di questo diffusore per feste, 360 luci a LED multicolore si sincronizzano automaticamente con la musica. Controllale manualmente nell'app
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- One Size
In breve
Sony ULT FIELD 5 - Potente speaker portatile Bluetooth, batteria da 25 ore, 2 modalità ULT POWER SOUND, IP67, impermeabile, antipolvere, 360 luci, tracolla staccabile, compatto - Nero costa 149,00 € su Amazon.it, rispetto a 299,00 € di prezzo precedente (risparmio 150,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 15:44; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 495 recensioni.
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