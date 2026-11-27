Snips Aroma Keeper Contenitore Frigo per Frutta e Verdura 1,5 L, Contenitore per Alimenti con Cestello Removibile, Chiusura Salvafreschezza, Lavastoviglie, Senape, 17,5 x 17,5 x 10 cm, Made in Italy
4,3 su 5 su Amazon, 1.102 recensioni
-58% 4,99 €
Prima
11,99 €, risparmi 7,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Contenitore per alimenti da 1,5 litri, perfetto per mantenere freschi frutta, verdura e cibi interi o a pezzi. La guarnizione morbida e sicura consente di conservare anche alimenti liquidi senza perdite. Ideale per prolungare la freschezza e l'aroma, è perfetto in frigorifero e in dispensa.
- Il PLUS dell'Aroma Keeper: guarnizione colorata per mantenere freschi gli alimenti più a lungo. La griglia favorisce la circolazione dell'aria per una conservazione ottimale. Coperchio piatto per un facile stoccaggio in frigorifero, congelatore o dispensa.
- Il cestello forato removibile è ideale per lavare e scolare gli alimenti. Una volta asciutti, basta chiudere e riporre il contenitore in frigorifero o congelatore, mantenendo i cibi freschi, ben conservati e pronti all'uso. Perfetto per ogni esigenza!
- UN PRODOTTO, MILLE USI: Compatto e versatile, perfetto per frigorifero e freezer. Senza coperchio e cestello, puoi usarlo nel microonde per riscaldare. Lavabile in lavastoviglie, mantiene forma, colore e qualità anche con lavaggi quotidiani. Pratico e resistente
- 100% MADE IN ITALY: ogni prodotto Snips unisce design innovativo, tecnologie avanzate e qualità superiore, ed è realizzato interamente in Italia. Un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità per garantire eccellenza in ogni dettaglio.
Dettagli
- Colore
- Senape
- Formato
- 1,50 L
In breve
Snips Aroma Keeper Contenitore Frigo per Frutta e Verdura 1,5 L, Contenitore per Alimenti con Cestello Removibile, Chiusura Salvafreschezza, Lavastoviglie, Senape, 17,5 x 17,5 x 10 cm, Made in Italy costa 4,99 € su Amazon.it, rispetto a 11,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 1.102 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.