SteelSeries Arctis Nova 3P - Cuffie da gioco multipiattaforma wireless - Controllo via app - Batteria 40h - Driver magnetici al neodimio - 2,4GHz/BT - Mic staccabile - PS5, PS4, PC, Switch - Nero
4,3 su 5 su Amazon, 341 recensioni
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Caratteristiche
- PRESET PER CoD, FORTNITE E ALTRO - Controlla l'audio tramite l'app mobile per sentire meglio i passi nei giochi. Sblocca il controllo audio totale con oltre 200 preset di gioco nell'Arctis Companion.
- RICARICA RAPIDA OTTIMIZZATA - Torna in azione in un attimo con la ricarica rapida: con 15 minuti hai 9 ore di riproduzione. Una carica completa dura fino a 40 ore
- COMFORT E DURATA - Con soli 260 grammi di peso, un archetto elastico per il massimo comfort e diversi punti di regolazione, il mal di testa è un ricordo del passato. Il design a doppia cerniera garantisce durata e robustezza.
- DRIVER MAGNETICI AL NEODIMIO - I driver audio ad alta fedeltà progettati su misura creano uno spettro sonoro ultra-dettagliato con alti chiari, medi precisi e bassi profondi
- USB-C PLUG & PLAY - Passa facilmente da PC, PlayStation, Switch, portatili, cellulari o tablet con un dongle USB-C multipiattaforma
Dettagli
- Colore
- Nova Nero
- Formato
- One Size
In breve
SteelSeries Arctis Nova 3P - Cuffie da gioco multipiattaforma wireless - Controllo via app - Batteria 40h - Driver magnetici al neodimio - 2,4GHz/BT - Mic staccabile - PS5, PS4, PC, Switch - Nero costa 69,99 € su Amazon.it, rispetto a 109,99 € di prezzo precedente (risparmio 40,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 341 recensioni.
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