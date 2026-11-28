Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Bianco
4,4 su 5 su Amazon, 1.347 recensioni
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Caratteristiche
- BATTERIA: Le Headphone (1) sono progettata per non farti perdere il ritmo della giornata. Goditi fino a 35 ore di riproduzione con la funzione Active Noise Cancellation attivata o estendila fino a 80 ore con ANC disattivata. Una ricarica rapida di 5 minuti ti garantisce fino a 5 ore di ascolto, cosí sei sempre pronto a partire.
- CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (ANC): Suono puro, senza disturbi. La funzione avanzata ibrida Active Noise Cancellation¹ utilizza due microfoni a feedforward e feedback per ridurre in modo efficace il rumore. Controlla l'ambiente circostante ogni 600 ms e adatta il livello di cancellazione in tempo reale.
- AUDIO SENZA PERDITA: Headphone (1) supporta LDAC, audio USB-C e jack da 3,5 mm per una riproduzione cablata ad alta qualità con qualsiasi configurazione. Che sia collegato o usato in modalità wireless, la certificazione Hi-Res Wireless e la precisione a 24 bit/96kHz offrono un suono senza perdita con chiarezza e dettagli eccezionali.
- COMFORT: Le Headphone (1) sono progettate con particolare attenzione alla vestibilità ergonomica e alla morbidezza. I cuscinetti auricolari in PU offrono un tocco delicato che resiste agli oli e al trucco, mentre la profondità ottimizzata del padiglione auricolare garantisce una vestibilità sicura ed equilibrata. Questo design riduce al minimo la pressione e massimizza il comfort per tutte le forme di testa.
- ENC:Nessuna parola persa o voci ovattate. Quattro microfoni con tecnologia Clear Voice Technology alimentata dall'AI per isolare la voce ed eliminare i rumori circostanti. Testata in oltre 28 milioni di scenari reali, consente di mantenere la voce chiara nei caffè, durante le chiamate o in condizioni di vento.
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Nothing Headphone (1) Cuffie Wireless Over Ear con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 80h Autonomia, Hi-Res, Spatial Audio, Resistenti all’Acqua – Bianco costa 134,98 € su Amazon.it, rispetto a 191,00 € di prezzo precedente (risparmio 56,02 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.347 recensioni.
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