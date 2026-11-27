Swiffer Duster, Ricariche Piumini Catturapolvere, 92 Panni Profumati | Cattura 3 Volte Più Polvere e Peli/Capelli Rispetto alla Scopa Tradizionale, Migliaia di Microfibre, Profumo Fresh, Giga Pack
4,8 su 5 su Amazon, 506 recensioni
-40% 36,99 €
Prima
61,16 €, risparmi 24,17 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Efficace sul 100% della polvere (funziona contro tutti i tipi di polvere domestica)
- 4 x 23 Ricariche Swiffer Piumini Catturapolvere Pulito E Fresco(manico del piumino venduto separatamente)
- Profumo che dura a lungo
- SCUOTI E FAI ATTIVARE il piumino prima di utilizzarlo per ottenere l’azione Cattura e Intrappola
- Manico ergonomico per un comfort e una maneggevolezza straordinari
Dettagli
- Colore
- Multicolour
- Formato
- Taglia unica
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Swiffer Duster, Ricariche Piumini Catturapolvere, 92 Panni Profumati | Cattura 3 Volte Più Polvere e Peli/Capelli Rispetto alla Scopa Tradizionale, Migliaia di Microfibre, Profumo Fresh, Giga Pack costa 36,99 € su Amazon.it, rispetto a 61,16 € di prezzo precedente (risparmio 24,17 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 506 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.