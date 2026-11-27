Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato Essenze d’Italia, 440 Lavaggi (8x55), Portofino, Note Di Fresia e Neroli, Profumo autentico di lunga durata
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Caratteristiche
- PROFUMO AUTENTICO DI LUNGA DURATA con note di Fresia e Neroli
- L’ammorbidente Lenor Portofino si ispira all’incanto di Portofino
- PROFUMO CON UN TOCCO DI OLII ESSENZIALI
- EFFICACE ANCHE A FREDDO E IN CICLI BREVI: L'ammorbidente Lenor offre una freschezza duratura anche dopo cicli brevi e a freddo
- FRESCHEZZA anche dopo l’asciugatura
- STIRATURA FACILE
- PERFETTO INSIEME A LENOR PROFUMATORE: provalo con le perle profumate Lenor, per una freschezza e una morbidezza irresistibili
Dettagli
- Colore
- Multicolour
- Formato
- 21 ml (Confezione da 440)
- Pezzi nella confezione
- 440
In breve
Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato Essenze d’Italia, 440 Lavaggi (8x55), Portofino, Note Di Fresia e Neroli, Profumo autentico di lunga durata costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 47,99 € di prezzo precedente (risparmio 23,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:56; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 792 recensioni.
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