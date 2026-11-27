Edifier G1000 II Casse per Computer Gaming, RGB Dinamiche, Bianco | Bluetooth 5.4, Driver 2.5" Full-Range, Bassi Potenziati, 9 Modalità RGB, Ingressi USB-C/AUX, Leggere PC PS5 Switch
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Caratteristiche
- Driver Full-Range da 2,5 Pollici + Bassi Potenziati: sistema magnetico a 16 nuclei per un audio spaziale coinvolgente, con reflex bass a geometria ottimizzata che esalta le frequenze basse; adatto per gaming, film e musica
- 3 Modalità EQ (Musica/Gaming/Film): preset audio ottimizzati da esperti per musica, gaming e film, offrendo un'esperienza immersiva che migliora sia il divertimento che la qualità del suono
- 9 Modalità Dinamiche di Illuminazione RGB: effetti preset accattivanti (statico/respiro/ciclo di colori) per personalizzare l'atmosfera, dal minimalismo elegante all'estetica cyberpunk da gaming
- Controlli a Pulsante e Personalizzazione via App: pulsanti superiori per gestire modalità EQ, volume, illuminazione e input; altoparlanti USB plug-and-play con cavo da 1,5 m incluso; personalizza l'audio con l'app EDIFIER ConneX
- Tripla Connettività & Compatibilità Universale: connessione senza interruzioni via Bluetooth 5.4 (latenza ≤40 ms), USB-C/USB-A o AUX 3,5 mm; compatibile con PC, laptop, PS5, Switch e tablet - ideali come casse da PC desktop
- Design Compatto per Scrivanie Piccole: larghezza ultrasottile di 3,6 pollici adatta a spazi ristretti; baffle inclinato di 10° riduce i riflessi e i piedini antiscivolo assicurano stabilità; piccole dimensioni, grande potenza
Dettagli
- Colore
- white
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Edifier G1000 II Casse per Computer Gaming, RGB Dinamiche, Bianco | Bluetooth 5.4, Driver 2.5" Full-Range, Bassi Potenziati, 9 Modalità RGB, Ingressi USB-C/AUX, Leggere PC PS5 Switch costa 32,99 € su Amazon.it, rispetto a 69,99 € di prezzo precedente (risparmio 37,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 14:11; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 549 recensioni.
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