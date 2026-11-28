Tineco Floor ONE i5 Stretch Lavapavimenti, 22.000Pa Potente aspirazione | Design anti-groviglio, Design piatto a 180°, Autopulizia, Pulizia dei bordi su entrambi i lati
4,3 su 5 su Amazon, 992 recensioni
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Caratteristiche
- Tineco Floor ONE i5 Stretch Lavapavimenti, 22.000Pa Potente aspirazione
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- normal
In breve
Tineco Floor ONE i5 Stretch Lavapavimenti, 22.000Pa Potente aspirazione | Design anti-groviglio, Design piatto a 180°, Autopulizia, Pulizia dei bordi su entrambi i lati costa 139,00 € su Amazon.it, rispetto a 159,00 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 992 recensioni.
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