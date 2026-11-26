UGREEN Nexode Pro 300W Caricatore USB C Ricarica Rapido Schermo TFT | PD 3.1 Allimentatore 140W Max 8 Porte Compatibile MacBook iPhone Duo 18 Pro Max 17 iPad PPS 45W Galaxy S26 Pixel Steam Deck
4,5 su 5 su Amazon, 142 recensioni
-9% 114,99 €
Prima
125,99 €, risparmi 11,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- [ Potenza 300W ] Il caricabatterie Nexode 300W USB C GaN consente la ricarica simultanea di più laptop. Le porte C1, C2 e C3 offrono una potenza massima di 140W, mentre le porte C3 e C4 raggiungono una potenza massima di 100W. La porta DC supporta una potenza massima di 240W.
- [ Caricabatterie 8 In 1 ] Il caricabatterie è dotato di sei porte USB C e una porta USB A, che consentono una ricarica rapida e simultanea di più dispositivi, ideale per uffici e abitazioni. Il display TFT mostra chiaramente lo stato di carica dei dispositivi e permette anche il controllo remoto tramite un'app.
- [ Chip GaN ad Alta Velocità ] Il caricabatterie 300W integra chip che forniscono una potente energia cinetica al dispositivo, offrendo al contempo un risparmio energetico senza precedenti e una ridotta generazione di calore. Questo caricabatterie supporta anche i protocolli di ricarica più veloci, come PD 3.1, QC 4.0+/3.0, SCP, AFC, 5V/2.4A, Galaxy Super Fast Charging e PPS Adaptive Charging.
- [ Compatibilità ] Questo caricabatterie USB C è compatibile con MacBook Air M5, MacBook Pro M5, MacBook Neo M5, MateBook, Notebook, iPad Air/ Pro, Tab A8/ S8; iPhone Duo/ iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max/ iPhone 17 Plus/ 17 Pro Max/ 16/ 15/ 14/ 13, AirPods; Galaxy S26/ S26+/ S26 Ultra/ S25/ S24/ S23/ S22/ A53, Steam Deck, ecc.
- [ Maggiore sicurezza ] Questo caricabatterie rapido USB C è progettato pensando alla tua sicurezza: dotato di un involucro ignifugo e di protezione contro sovraccarico, sovratensione e cortocircuito, ti permette di caricare i tuoi dispositivi in tutta tranquillità.
Dettagli
- Colore
- Gray
In breve
UGREEN Nexode Pro 300W Caricatore USB C Ricarica Rapido Schermo TFT | PD 3.1 Allimentatore 140W Max 8 Porte Compatibile MacBook iPhone Duo 18 Pro Max 17 iPad PPS 45W Galaxy S26 Pixel Steam Deck costa 114,99 € su Amazon.it, rispetto a 125,99 € di prezzo precedente (risparmio 11,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 15:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 142 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.