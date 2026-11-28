PHILIPS TAQ2000WT auricolari ear-cuff True Wireless open-ear Multipoint Bluetooth - 28 ore di riproduzione, Ricarica tascabile, Chiamate chiare per spostamenti ed allenamento - Bianco
4 su 5 su Amazon, 1.582 recensioni
-44% 22,49 €
Prima
39,99 €, risparmi 17,50 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- COMODITÀ PER TUTTO IL GIORNO, OVUNQUE TU VADA: Il design con clip auricolare si aggancia delicatamente e rimane stabile. Perfetto per il tragitto mattutino, il lavoro alla scrivania o una chiacchierata mentre porti a spasso il cane
- 28 ORE DI RIPRODUZIONE PER LE GIORNATE IMPEGNATIVE: Ottieni 7 ore con una ricarica singola più 21 ore extra dall’alloggiamento sottile. Un boost di 15 minuti assicura 1 ora, l’ideale prima di uscire a correre o a prendere qualcuno a scuola
- PASSAGGIO FACILE TRA DISPOSITIVI: Collegati a due dispositivi alla volta con Bluetooth 5.4. Rispondi a una telefonata mentre guardi un video sul tablet, senza bisogno di ricollegarti
- CHIAMATE CHIARE IN MOVIMENTO: Se passeggi per la città o lavori da un bar, il microfono e la tecnologia di riduzione del rumore mantengono la voce nitida e facile da sentire
- PRONTI PER LA PIOGGIA: Con impermeabilità IPX4, sono ideali per allenarsi o per una passeggiata sotto la pioggia
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- Taglia unica
In breve
PHILIPS TAQ2000WT auricolari ear-cuff True Wireless open-ear Multipoint Bluetooth - 28 ore di riproduzione, Ricarica tascabile, Chiamate chiare per spostamenti ed allenamento - Bianco costa 22,49 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 17,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 1.582 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.