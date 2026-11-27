New Balance Garoe Sneaker
4,6 su 5 su Amazon, 63 recensioni
-40% 72,00 €
Prima
120,00 €, risparmi 48,00 €
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Caratteristiche
- Ammortizzazione dell’intersuola in Fresh Foam progettata per assicurare una falcata leggera e ammortizzata
- Tomaia con rivestimenti senza cuciture per calzata e look raffinato, accattivante
- Garoe
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 42.5 EU
In breve
New Balance Garoe Sneaker costa 72,00 € su Amazon.it, rispetto a 120,00 € di prezzo precedente (risparmio 48,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 17:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 63 recensioni.
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