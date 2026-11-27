by Amazon Noci, 7x150
4,7 su 5 su Amazon, 159 recensioni
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Caratteristiche
- Fonte di fibre
- Ricco di acidi grassi omega-3.
- Adatto per diete vegetariane e vegane.
- Confezionato in atmosfera protettiva per mantenere la freschezza.
Dettagli
- Formato
- 150g (confezione da 7)
- Pezzi nella confezione
- 7
In breve
by Amazon Noci, 7x150 costa 11,87 € su Amazon.it, rispetto a 16,90 € di prezzo precedente (risparmio 5,03 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 15:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 159 recensioni.
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