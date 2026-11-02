Sony WF-C710N Auricolari Wireless con Cancellazione del Rumore | Auricolari In-Ear, Qualità delle Chiamate con IA, Multipoint, IPX4, Fino a 40 h di Autonomia, iOS e Android, Rosa
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Caratteristiche
- NOISE CANCELLING & AMBIENT SOUND La cancellazione del rumore migliorata usa due microfoni per auricolare per ridurre il rumore. Ambient Sound ti mantiene consapevole dell’ambiente durante spostamenti e luoghi affollati
- AUDIO DI ALTA QUALITÀ Alti dettagliati, bassi potenti e medi ricchi, con upscaling DSEE e un equalizzatore personalizzabile a 5 bande nell’app Sony Sound Connect
- DESIGN CONFORTEVOLE Gli auricolari leggeri si adattano naturalmente all’orecchio, con controlli touch intuitivi e una custodia di ricarica compatta, pratica da portare in tasca ovunque tu vada
- ASCOLTO PER TUTTO IL GIORNO Fino a 40 ore di autonomia e fino a 30 ore con Noise Cancelling attivo, oltre alla ricarica rapida per 1 ora di riproduzione con soli 5 minuti di carica
- CHIAMATE CHIARE La tecnologia Precise Voice Pickup con AI isola la tua voce e riduce il rumore di fondo, per chiamate in vivavoce più nitide in ufficio, sui mezzi pubblici e negli ambienti esterni
- COLLEGA DUE DISPOSITIVI La connessione multipoint ti permette di passare senza interruzioni tra due dispositivi Bluetooth, come smartphone e laptop: ideale per chiamate di lavoro e multitasking
- RESISTENZA ALL’ACQUA La certificazione IPX4 protegge da sudore e pioggia leggera, rendendo questi auricolari ideali per allenamenti, attività all’aperto e uso quotidiano
- FACILI DA USARE Controlla gli auricolari tramite touch o tramite l’app Sony Sound Connect, con Fast Pair e Swift Pair per una configurazione rapida su iOS, Android, PC e Mac
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: auricolari, custodia di ricarica, gommini (S, M, L). I modelli WF-C710N e WF-C710NSA sono prodotti identici; la variante WF-C710NSA non include il cavo di ricarica USB-C
Dettagli
- Colore
- Rosa
- Formato
- Standard
In breve
Sony WF-C710N Auricolari Wireless con Cancellazione del Rumore | Auricolari In-Ear, Qualità delle Chiamate con IA, Multipoint, IPX4, Fino a 40 h di Autonomia, iOS e Android, Rosa costa 59,00 € su Amazon.it, rispetto a 69,00 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 19:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 945 recensioni.
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